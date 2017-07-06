Путин встретится с Трампом во второй половине дня пятницы.

2017-07-06 21:17 | www.apa.az | 3

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на вторую половину дня пятницы "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, беседа лидеров двух крупнейших держав мира должна начаться в 16.45 мск.

Ожидается, что лидеры обсудят вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США и международную тематику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, в центре внимания двух лидеров будут ситуация в Сирии и кризис на Украине. В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о важности того, чтобы президенты провели в ходе предстоящей встречи в Гамбурге "хороший обмен" взглядами на природу отношений между двумя странами.