СМИ: Apple выпустит три iPhone в 2018 году

2017-07-06 18:30 | www.oxu.az | 4

Согласно слухам, купертиновцы планируют использовать дисплеи на органических светодиодах на всех смартфонах, которые выйдут во второй половине 2018 года, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Инсайдеры уверяют, что Apple уже начала разработку следующего поколения айфонов, однако планы компании могут измениться.

Тем временем источники в индустрии производства OLED-дисплеев предполагают, что заводы не смогут создавать достаточно комплектующих, чтобы удовлетворить спрос «яблочной» корпорации, если та захочет устанавливать дисплеи на органических светодиодах на все три смартфона одновременно.

Как ожидается, в этом году OLED-дисплеи будут использованы компанией Apple только на одном устройстве премиум-класса. Две другие модели оснастят LCD-дисплеями.

Недавно стало известно, что Apple уже ведёт переговоры с компанией LG Display о финансировании строительства дополнительных линий по производству OLED-экранов. Благодаря соглашению купертиновцы смогут получить достаточное количество комплектующих по «очень конкурентным ценам».

Н.О.