В Ватикане полиция сорвала гей-оргию с наркотиками в доме секретаря кардинала

2017-07-06 18:40 | www.oxu.az | 3

Жандармерия Ватикана обнаружила наркотики в квартире 50-летнего Луиджи Капоцци, который работает секретарем итальянского кардинала Франческо Коккопальмерио, главного советника папы римского.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Snob.ru, об этом сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Жандармы пришли во дворец Ватикана, в котором находится квартира Луиджи Капоцци, после жалоб кардиналов, живущих в этом здании. По их словам, по вечерам к Капоцци приходили подозрительные люди. Когда полицейские ворвались в квартиру, они застали участников гей-вечеринки с наркотиками.

Полиция сорвала гей-оргию в июне 2017 года, уточняет The Times. Полицейская операция прошла во дворце Конгрегации доктрины веры — отдела Ватикана, который среди прочего расследует случаи сексуального насилия в церкви.

После случившегося монсеньора Капоцци отправили в реабилитационный центр Пия XI, где он прошел курс лечения от передозировки наркотиками. Затем секретарь кардинала на время отправился в монастырь, а сейчас вновь находится в госпитале в Риме.

Н.О.