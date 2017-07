На российской электроподстанции произошел мощный взрыв (ВИДЕО)

Очевидцы сняли на видео взрыв на электроподстанции в Томске, передает РИА Новости.

Видеоролик был опубликован на YouTube.

На кадрах видна яркая вспышка, языки пламени и клубы дыма. "Это бак взорвался", - пояснил автор видео.

Инцидент произошел на Энергетической улице в Томске, в результате порядка 150 тысяч жителей города временно остались без электричества. По предварительным данным, причиной взрыва резервуаров с маслом могло стать короткое замыкание, уточняет телеканал "360".