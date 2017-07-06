Провокация в Физулинском районе еще раз доказывает важность изменения статус-кво - правящая партия Азербайджана

2017-07-06 21:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) приняла обращение к международным организациям в связи с гибелью гражданских лиц в селе Алханлы Физулинского района в результате очередного нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении.

В обращении говорится, что убийство малолетней Захры Гулиевой и Сахибы Аллахвердиевой в результате очередной провокации армянских вооруженных соединений в селе Алханлы Физулинского района 4 июля должно быть решительно осуждено.

«Этот бесчеловечный поступок еще раз доказал, что армянские террористы - убийцы детей. Обстрел военными соединениями Армении территорий, прилегающих к линии соприкосновения, убийство мирного населения стали государственной политикой Армении. Это зверство еще раз показывает, что непресечение армянской агрессии, равнодушие международных организаций, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, ведут к распоясыванию армянских террористов, способствуют зверскому убийству мирных людей», - говорится в обращении.

В обращении ПЕА отмечается, что обстрел не связанных непосредственно с конфликтом территорий, гражданского населения и населенных пунктов вдали от линии соприкосновения армянскими военными соединениями - составная часть государственной политики Армении. Осуществление подобных провокаций, прицельный обстрел гражданских лиц армянскими вооруженными силами - грубое нарушение обязательств, взятых Арменией на себя в рамках международного гуманитарного права. Это также серьезное нарушение Женевской конвенции 1949 года и международных документов о правилах цивилизованного поведения во время военных конфликтов, в том числе конвенций о защите прав человека и основных свобод и защите прав ребенка.

В обращении отмечается, что произошедшее еще раз доказывает важность изменения существующего статус-кво, сложившегося в результате захватнической политики Армении.

Подчеркивается, что соответствующие международные организации, в частности Минская группа ОБСЕ, которая несет ответственность за решение конфликта, должны выразить объективное отношение к этому преступлению, направленному против человечности, а в отношении захватнической Армении должны быть приняты решительные меры в международной правовой плоскости.

В документе указано, что попытки армянских властей обострить ситуацию еще раз доказывают необходимость срочного выполнения резолюций, принятых СБ ООН по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В распространенном обращении ПЕА призывает мировую общественность, все международные организации, государства, занимающие ведущие позиции в мировой политике, а также международные политические структуры и партии внести свой вклад в справедливое решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, приложить усилия к тому, чтобы потушить в регионе очаг этого кровавого конфликта.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)