Члены Международного центра Низами Гянджеви выразили соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

2017-07-06 21:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Члены Международного центра Низами Гянджеви - президент Болгарии в 2012-2017 годах Росен Плевнелиев, президент Албании в 1997-2002 годах Реджеп Мейдани, президент Латвии в 2007-2011 годах Валдис Затлерс в четверг выразили соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Нас глубоко опечалило очередное нарушение режима прекращения огня в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и гибель невинных людей, особенно убийство маленькой девочки и урон, нанесенный гражданскому населению.

От имени Международного центра Низами Гянджеви выражаем Вам глубокие соболезнования, а также нашу глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности во фронтовой зоне. Частое нарушение Арменией достигнутого в 1994 году режима прекращения огня становится причиной гибели гражданского населения, включая детей. Эти атаки армянской армии на азербайджанское гражданское население и объекты означает серьезное нарушение международного гуманитарного права и прав человека.

Как опытные и профессиональные члены Международного центра Низами Гянджеви готовы оказать Вам поддержку в вопросе устойчивого мирного урегулирования конфликта путем диалога.

Господин Президент, просим Вас наряду с соболезнованием принять наше высочайшее почтение", - говорится в послании.

Президент Хорватии в 2004-2010 годах, председатель общества дружбы Хорватия-Азербайджан Степан Месич также выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Позвольте выразить свою крайнюю озабоченность в связи с обострением военной ситуации в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики.

Выражаю Вам также свои самые глубокие соболезнования в связи с информацией о гибели гражданских лиц, двухгодовалой девочки Захры и ее бабушки, в зоне конфликта.

Надеюсь на скорейшее установление режима прекращения огня и окончательное урегулирование этого затянувшегося конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, в частности, на основе территориальной целостности и нерушимости границ страны и безусловного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - говориться в письме.