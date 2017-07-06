Баку ответил Москве: Россия демонстрирует недружественность

2017-07-06 19:40 | www.oxu.az | 3

«Повторное возвращение МИД России в далекой от дипломатической этики форме к вопросу о въезде на территорию Азербайджана граждан России армянского происхождения вызывает удивление и непонимание».

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Сообщается, что демонстрируемая российской стороной недружественность ни в коем случае не соответствует отношениям стратегического партнерства между двумя государствами:

«В целом, в течение 25 лет после установления между Россией и Азербайджаном дипломатических связей до последнего момента этот вопрос никогда не был темой повестки. В данном случае сложно объяснить чрезмерную активность российской стороны в этом вопросе. На основе режима заблаговременного оповещения и предупреждения азербайджанская сторона в соответствующем порядке создавала условия для въезда на территорию Азербайджана граждан России армянского происхождения. В этом никаких проблем не было. До сих пор на основе заблаговременного оповещения был обеспечен въезд на территорию Азербайджана сотен граждан России и других стран армянского происхождения. Азербайджан, который имеет глубокие мультикультуральные традиции, являющийся местом совместного проживания людей различной этнической принадлежности, в соответствии с международным и национальным законодательствами, исходя из интересов обеспечения национальной безопасности, сам принимает решение допускать иностранных граждан на свою территорию или нет».

Было подчеркнуто, что российская сторона как сопредседатель Минской группы ОБСЕ хорошо знает, что в результате армянской оккупации и агрессии было захвачено 20 процентов территорий Азербайджана, на которых в отношении азербайджанского народа была проведена этническая чистка:

«Более миллиона азербайджанцев все еще живут как беженцы и вынужденные переселенцы. Хотелось бы напомнить о Ходжалинской трагедии. При непосредственном участии граждан других стран армянского происхождения армянские вооруженные силы в течение одной ночи подвергли всех жителей Ходжалы геноциду. В результате совершенного 4 июля этого года армянскими вооруженными силами в отношении мирного азербайджанского населения артобстрела и провокации погибли женщина и ее двухлетняя внучка. Этот факт является еще одним доказательством ведения Арменией в отношении мирного азербайджанского населения террористической и провокационной политики. Проявление Россией к этому вопросу такого рода внимания особенно в этот уязвимый период вызывает серьезные вопросы».

МИД Азербайджана обращает внимание, что учитывая деликатность вопроса, в то время как ни одна страна не подняла эту проблему столь пристальное внимание со стороны России к произошедшему понять невозможно:

«К сожалению, к судьбе взятого ВС Армении в заложники во время посещения им могил своих родителей гражданина России азербайджанского происхождения Дильгама Аскерова российская сторона относится равнодушно. Российская Федерация является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и мы ждем, что эта страна, исходя из возложенной на нее ответственности, приложит больше усилий для скорейшего урегулирования конфликта, и армянские войска будут выведены с оккупированных территорий Азербайджана. В результате будет обеспечен устойчивый мир и стабильность в регионе. После этого будут созданы условия для свободного въезда-выезда людей. Это позиция азербайджанской стороны не раз в соответствующей форме доводилась до сведения МИД России».

C.Б.

