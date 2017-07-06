Обнародованы результаты экзаменов в резидентуру

2017-07-06 20:34 | www.oxu.az | 5

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты II этапа вступительных экзаменов в резидентуру на 2017/2018 учебный год, которые были проведены 5 июля с целью подготовки в Азербайджанской Республике врачей-специалистов на базе высшего медицинского образования.

Как сообщили Oxu.Az в ГЭЦ, результаты были размещены на сайте Центра 6 июля в 18:30.

Каждый участник экзамена может войти на сайт ГЭЦ, ознакомиться с результатом и графическим изображением карты ответов. Также с результатами можно ознакомиться, отправив с мобильного телефона номер работы на 7727.

С.Б.

