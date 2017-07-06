Лето в Mandarin Oriental Bodrum – ФОТО + ВИДЕО

2017-07-06 20:43 | www.oxu.az | 3

В новом сезоне отель Mandarin Oriental, Бодрум внес некоторые изменения в свою гастрономическую концепцию. На курорте появились пляжный клуб The Sands и бар La Suite Bodrum Lounge, а в ресторане Kurochan by IOKI сменился шеф.

Ресторан Kurochan открылся после ребрендинга 2 июня 2017 года под новым названием Kurochan by IOKI.

Ресторанный бренд IOKI получил свое название в честь талантливого японского шеф-повара Кейзо Окитасана. Он стал известен в Стамбуле благодаря своим оригинальным рецептам приготовления суши и соусов. В январе 2015 года бренд IOKI был удостоен стамбульской премии «Лучшая азиатская кухня». Сейчас сеть IOKI насчитывает три ресторана, расположенных в лучших точках Стамбула.

В основе концепции ресторана – комфортная и уютная атмосфера, в которой гости могут отведать блюда японской кухни. Деревянный пол и мебель придают заведению естественность, создавая еще большую связь с окружающим природным ландшафтом. В самом центре ресторана расположена большая барная стойка, у которой можно выпить коктейли. Из окон ресторана Kurochan by Ioki открывается вид на главный пляж отеля. Отличным дополнением уютной домашней атмосфере служит открытая кухня, благодаря которой гости могут наблюдать за тем, как готовятся блюда. В ожидании заказа гости могут послушать зажигательные композиции, которые играет DJ с шести вечера до полуночи.

Ресторан Kurochan by Ioki предлагает гостям современное авторское меню суши, созданное под влиянием перуанской кухни. Шеф-повар ресторана Кейзо Окитасан и талантливая команда поваров приготовят разнообразные закуски, темпуру, лапшу, тепаньяки и блюда на хоспере. Винная и коктейльная карты, разработанные при поддержке известной стамбульской консультационной компании Jigger Istanbul, представлены большим ассортиментом напитков: японское пиво, саке, местные, международные сорта вин, интересные оригинальные коктейли, приготовленные с использованием фруктов, овощей и пряностей. Все позиции из меню напоминают о Японии.

9 июня 2017 года начал работу пляжный клуб The Sands, расположенный на месте прежнего заведения Blue Marlin Ibiza. Клуб The Sands – идеальное место для отдыха с семьей и друзьями, где можно насладиться коктейлем из свежих фруктов, пообедать, не вставая с шезлонга, позагорать и искупаться. На территории находятся два современных бара и зона отдыха с видом на пляж и Эгейское море. В программе «Happy Hour» всегда найдется место модным музыкальным сетам от лучших диджеев. В остальное время звучит турецкая поп-музыка.

Пляжный клуб The Sands в Бодруме – уникальное заведение на турецком побережье. В концепции клуба нашли отражение французская изысканность и высокий уровень восточного гостеприимства и обслуживания.

В меню клуба The Sands преобладает средиземноморская кухня, дополненная несколькими традиционными турецкими блюдами. Бестселлером сезона стал фирменный бургер от шефа. Рецептура проста: классический бургер, приготовленный из говядины санта-гертруда с добавлением сыра чеддер, соуса песто, помидоров, рукколы, красного лука и маринованных огурцов. Выбор теста для булочки остается за гостем. Блюдо сервируется с картофелем фри.

Меню также изобилует ассортиментом салатов из свежих овощей – от Нисуаза и теплого салата с козьим сыром бушерон до Цезаря. В дровяной печи и на гриле здесь готовят пиццу, стейки, замаринованные в домашней зелени, рыбу и морепродукты утреннего улова. Вот лишь некоторые блюда из меню: хрустящие кальмары, карпаччо из лосося, мини-бургеры с тунцом, сибас по-провансальски, темпура с креветками, филе морского окуня. Из мясных блюд, помимо фирменного бургера, можно попробовать сочный стейк из говядины, отбивную из молодого барашка, жареную курицу, турецкий кебаб и такос.

23 июня 2017 года на месте бара Super Jazz открылся La Suite Bodrum Lounge. Потрясающий вид на Эгейское море дополняет стильный интерьер бара с террасой и лаунж-зоной.

Чтобы гости могли приятно провести время и насладиться летним вечером, им предлагают вкусные коктейли и аппетитные закуски. В меню можно найти горячие и холодные закуски, мезе, сэндвичи, бургеры, сырную и десертную тарелки, спринг-роллы и салаты из свежих местных фруктов. Бар La Suite может похвастаться эксклюзивной коллекцией виски, большим выбором коньяка и вин, а также авторскими коктейлями, для которых бармен использует традиционные местные травы, пряности, ликеры и свежие ингредиенты.

В течение недели в баре играет DJ с шести вечера до полуночи. Часто устраиваются тематические вечера с турецкими и международными хитами. По четвергам звучит подборка музыки 70-80-х годов. Любители Майлза Дэвиса оценят композиции в стиле джаз. Иногда талантливые DJ выступают вместе с известными артистами.

C.Б.

