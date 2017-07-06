Почтена память двухлетней Захры и ее бабушки, убитых армянами (ФОТО)

2017-07-06 21:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В отеле JW Marriott Absheron прошла церемония награждения национальной премии Luxury Awards, учрежденной организацией интеллигенции "Zirvə", сообщает Trend Life.

На открытии вечера прозвучал гимн Азербайджана. Минутой молчания почтена память двухлетней Захры и ее бабушки, убитых армянами 4 июля, а также шехидов Карабахской войны и жертв армянского террора.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82 - и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Выступившие на вечере президент организации интеллигенции "Zirvə" Миная Даянет и автор проекта Ляман Мирталыблы, отметили, что премия вручается за достижения в общественной жизни, образовании, медицине, бизнесе, культуре, искусстве, спорте, индустрии моды и СМИ.

Ведущим вечера был Самир Байрамлы. Лауреатами премии стали депутаты Милли Меджлиса Фарадж Гулиев и Ганира Пашаева, ректоры вузов Фарах Алиева (Университет культуры и искусств) и Абель Магеррамов (БГУ), начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку Вагиф Асадов, народные артистки Фирангиз Муталлимова и Малейка Асадова, руководитель Центра национальной одежды Гюльнара Халилова, актеры Пярвин Абиева, Фярда Амин, спортсмены Забит Самедов, Кямиль Зейналлы, Джейхун Велиев и Айхан Мамаев, режиссер Кянан ММ, телеведущие Ламия Алекперова, Наргиз Алиева, Хумай Мухтарова, исполнители Фуад Мусаев, Эльдар Гасымов, Хайям Нисанов, Самир Джавадзаде, Натаван Хабиби, стилист Анар Агакишиев, врач высшей категории Наргиз Мустафаева, диджей China, организатор Агиль Мамиев, корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов и другие.

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(Автор и фото- Вугар Иманов)