Мощный взрыв на электроподстанции в России – ВИДЕО

2017-07-06 21:16 | www.oxu.az | 5

Очевидцы сняли на видео взрыв на электроподстанции в Томске, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Видеоролик был опубликован на YouTube.

На кадрах видна яркая вспышка, языки пламени и клубы дыма. «Это бак взорвался», - пояснил автор видео.

Инцидент произошел на Энергетической улице в Томске, в результате порядка 150 тысяч жителей города временно остались без электричества. По предварительным данным, причиной взрыва резервуаров с маслом могло стать короткое замыкание, уточняет телеканал «360».

С.Б.

