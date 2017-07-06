Гороскоп на 7 июля

2017-07-06 22:00 | www.oxu.az | 4

Козерог. Не исключено, что общество проявит особый интерес к личности Козерогов, заработки станут выше. Многие почувствуют, как окружающие любят их, к тому же реализуют массу интересных идей; прибыль будет неожиданной. Вам стоит помнить о сроках работы. Было бы полезно, если бы вы сами установили дату окончания какой-нибудь работы. Это поможет вам быть более сосредоточенным и в итоге добиться желаемого.

Водолей. В деньгах вам может везти, только не бросайте их на ветер. К тому же, начиная с этого дня ваши расходы и вложения могут стать неэффективными. Не поддавайтесь желанию получить все и сразу. Рассчитывайте каждый свой шаг и будущие возможности, прежде чем решитесь инвестировать свои средства или брать кредит в банке.

Рыбы. Звезды не благоприятствуют началу новых дел - они наверняка закончатся ничем. Однако могут произойти события, которые явятся результатом приложенных ранее усилий или поставят точку в каком-либо деле. Не принимайте ответственных решений в бизнесе и профессиональных делах.

Овен. Этот день считается критичным. Может быть столкновение Овнов с насилием, захватом, жадностью. Надо воздержаться от бурной деятельности. Не провоцируйте окружающих на агрессию. Не навязывайте им свою волю. Будьте осторожны в темное время суток.

Телец. Не исключено, что деловые люди сегодня получат широкие возможности для раскрутки своего дела, укрепления связей с перспективными деловыми партнерами и подписания финансовых документов. Рекомендуется в предстоящем астрологическом месяце заняться здоровьем, вести правильный образ жизни. Тот, кто всегда в форме, легко справляется с жизненными неурядицами.

Близнецы. Вероятно, Близнецам придется платить по старым счетам или их бюджет пострадает от незапланированных затрат. Возможно, вам захочется сделать крупные покупки. Начало месяца этому не благоприятствует, дождитесь его конца.

Рак. Сегодня многим Ракам представится случай перейти от слов к делу. Если вы уже думали о том, что пора бы что-то предпринять, то сегодня можете окончательно решать, в какой области нужно действовать.

Лев. В этот день может быть снижен энергетический потенциал Львов. Сократится потребность в активных действиях. Соблюдайте режим питания и чаще делайте перерывы, чтобы не переутомиться. Свои действия согласовывайте с руководством, поддерживайте дипломатические контакты с сослуживцами. Вечер подходит для встречи с тем, кто вам дорог. Предпочтительна спокойная обстановка, располагающая к откровенному разговору.

Дева. День символизирует чувствительность, интуитивность, психологические способности. Уязвимы желудок, органы пищеварения. Девы, как никогда, могут быть эмоциональны и чувствительны. Не рекомендуются все виды биоэнергетического лечения, употребление спиртных напитков. Желательно выводить камни и шлаки. Хорошо лечить или удалять зубы, протезироваться, показаны операции на ногах.

Весы. Обстоятельства сложатся так, что любовь и бизнес будут идти рука об руку. Женщины способны тайно влюбиться, найти кумира, в отношениях будет присутствовать романтичный флер. Будьте скромнее, не стоит хвастать своим положением, заниматься саморекламой.

Скорпион. Из-за присущей вам эмоциональности, богатой фантазии и воображения вы способны заводить рискованные знакомства с самыми разными людьми. И такие рискованные связи могут самым неожиданным образом влиять на карьеру. Не привлекайте в свой бизнес друзей - кто-то может позавидовать вам или навредить, так сказать, из лучших побуждений.

Стрелец. Ведущей темой года станут отношения со своей «второй половиной» и деловыми партнерами. Личные интересы Стрельцов могут быть оттеснены на задний план. Многим может показаться, что окружающие испытывают их терпение на прочность. Что ж, придется подчиниться и поработать, зато польза какая будет!

С.Б.

