В Тертере сгорел дом семьи шехида

2017-07-06 22:05 | www.oxu.az | 4

В Тертере полностью сгорел дом семьи шехида.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на Report, пожар произошел в селе Сейдимли.

В результате короткого замыкания полностью сгорел дом 33-летнего Мамедова Эльмина Асиф оглу. Пожар был настолько сильным, что вынести какие-либо предметы не удалось.

На место происшествия прибыли живая сила группы противопожарной охраны МЧС и 4 пожарные машины.

Пожар удалось локализовать.

Отметим, что в целом владельцу дома нанесен ущерб в размере 30 000 манатов.

По факту ведется расследование.

С.Б.

