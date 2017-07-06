В Берлине пройдет акция протеста в связи с агрессией ВС Армении в отношении мирного азербайджанского населения

2017-07-06 22:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Германии азербайджанцы проведут в Берлине акцию в знак протеста против гибели мирных жителей Сахибы Аллахвердиевой и ее двухлетней внучки Захры Гулиевой, а также ранения Сарвиназ Гулиевой в результате совершенной вооруженными силами Армении в селе Алханлы Физулинского района военной провокации.

Как сообщили Trend в четверг в Госкомитете по работе с диаспорой, акция начнется восьмого июля в 14:00 у Бранденбургских ворот.

Ожидается, что в митинге примут участие проживающие в Берлине и других городах Германии азербайджанцы, представители диаспорских организаций, тюркской и других общин. Участники акции будут скандировать различные лозунги, чтобы привлечь внимание жителей Берлина и гостей на совершаемые армянами зверства. В конце акции протеста будет принято обращение к официальным структурам Германии.

Акция протеста пройдет при организационной поддержке общества "Азербайджанский дом в Германии", Объединения азербайджанских студентов и научных работников и общества "Одлар Юрду".

Четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)