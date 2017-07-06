В «Нефтчи» новый президент

2017-07-06 22:14 | www.oxu.az | 4

В футбольном клубе «Нефтчи» произошли структурные изменения.

Как пеердает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, решением учредителя ликвидирован пост исполнительного директора и вновь введены должности президента и вице-президента.

Президент будет единолично руководить футбольным клубом. На эту должность назначен Орхан Гусейнзаде, который до сегодняшнего дня занимал пост исполнительного директора. Вице-президентом стал Эльнур Эйвазов – экс-заместитель Орхана Гусейнзаде.

А что же станет с Наблюдательным советом клуба, который возглавляет Чингиз Абдуллаев? Сайт «Нефтчи» сообщает, что НС в прежнем составе будет контролировать то, как управляют клубом.

Напомним, что должность президента была упразднена в «Нефтчи» весной 2015 года, когда клубом руководил Садых Садыхов.

С.Б.

