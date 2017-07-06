Жена президента Польши проигнорировала Трампа – ВИДЕО

2017-07-06 22:18 | www.oxu.az | 4

Первая леди Польши Агата Корнхаусер-Дуда проигнорировала попытку президента США Дональда Трампа пожать ей руку перед камерами во время протокольной встречи.

Как передает Oxu.Az, видеозапись инцидента в четверг, 6 июля, опубликовали на YouTube.

Поприветствовав польского президента Анджея Дуду, Трамп протянул руку его супруге. Однако Корнхаусер-Дуда прошла мимо, а затем поздоровалась с женой американского лидера Меланией Трамп.

С.Б.

