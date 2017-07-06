Азербайджанцы Молдовы выразят протест в связи с последней военной првовокацией Армении

2017-07-06 22:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Молдове завтра будут проведены флешмоб и шествие в знак протеста против военной провокации вооруженных сил Армении, осуществленной в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана.

Как сообщили Trend в четверг в Госкомитете по работе с диаспорой, основной целью флешмоба и шествия протеста, которые при организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Молдовы запланировано провести на центральной площади Кишинёва, является выразить протест от имени азербайджанцев Молдовы в связи с гибелью Аллахвердиевой Сахибы Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиевой Захры Эльнур гызы, 2015 года рождения, в результате обстрела четвертого июля вооруженными силами Армении села Алханлы Физулинского района Азербайджана.

Во флешмобе и шествии примут участи проживающие в Молдове азербайджанцы и члены диаспорских организаций. В ходе шествия будут озвучены лозунги, осуждающие террористические акты армянского государства в отношении мирного населения Азербайджана.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)