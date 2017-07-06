Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге

2017-07-06 22:45 | www.apa.az | 6

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не хочет быть посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в четверг журналистам, прибыв на место проведения саммита G20. По ее словам, это также касается урегулирования ситуации на Украине.

"Нет", - сказала она, отвечая на вопрос, намерена ли она выполнять на встрече в Гамбурге роль посредника. "У нас есть своя четкая позиция, в том числе по ситуации на Украине", - добавила Меркель. "В этом плане мы стараемся в нормандском формате, в том числе с США, найти решение вместе", - пояснила глава германского правительства.

"Но свою задачу я вижу не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом как раз является нормандский формат", - заключила Меркель.