Иран провел на Каспийском море крупномасштабные военно-морские маневры

2017-07-07 00:15 | www.apa.az | 4

Военно-морские силы Ирана провели на Каспийском море крупномасштабные маневры под кодовым названием "Устойчивая безопасность и морская мощь - 96".

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг агентство Mehr.

По его данным, в продолжавшихся 5 дней учениях приняли участие флагман иранской каспийской флотилии эсминец "Демавенд", ракетные корабли серии "Пейкан", сторожевые катера класса "Гаем" с артиллерийскими установками, а также быстроходные патрульные катера. Кроме того, были задействованы разведывательные самолеты F-27 и беспилотные летательные аппараты.

В ходе маневров, проходивших в акватории площадью 80 тыс. кв. км, были проведены учебные стрельбы, тестирование новейшего оборудования и снаряжения, отрабатывались десантные, поисковые и спасательные операции. В последний день учений состоялся смотр боевых кораблей, на котором присутствовал спикер парламента Ирана Али Лариджани, отмечает агентство.