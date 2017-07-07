Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили очередное заявление

2017-07-07 01:08 | www.apa.az | 4

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили очередное заявление вслед за заявлением от 4-го июля. Как передает АПА, в заявлении выражена серьезная озабоченность в связи с нарушением перемирия 4 июля: «Мы рассматриваем этот серьезный инцидент как провокационный шаг, способный нарушить мирные усилия и предстоящие переговоры».

Сопредседатели напоминают сторонам обязательства по Женевским конвенциям, в частности, по неиспользованию насильственных действий, чреватых потерями среди мирного населения: «Мы призываем стороны принять серьезные меры по устранению напряженности и серьезному соблюдению соглашений о перемирии 1994-95 гг.», - говорится в заявлении.

В завершение в заявлении говорится: «РФ, Франция и США отмечают значимость скорейшего возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта. Это единственный путь для мира, расцветания и реального примирения во всем регионе».