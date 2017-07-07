Европарламент осудил обстрел мирного населения Азербайджана

2017-07-07 00:55 | www.oxu.az | 6

Члены Европарламента Николай Норика, докладчик Европейского парламента по Азербайджану, Ричард Чарнецки, вице-президент Европейского парламента и Косма Злотовский, член делегации в комитетах парламентского сотрудничества «ЕС-Армения» и «ЕС-Азербайджан» и Комитета парламентской ассоциации «ЕС-Грузия» подисали заявление осуждающее убийство мирных азербайджанских жителей Армянскими вооруженными силами, передает Oxu.Az cо ссылкой на News.az.

«Мы, нижеподписавшиеся члены Европейского Парламента, решительно осуждаем убийство Армянскими вооруженными силами Аллахвердиевой Сахибы Идрис газы(1967 г.р.) и Гулиевой Захры Эльнур гызы (2015 г.р.) произошедшее вечером 4 июля, 2017 года. Незаконное убийство гражданских лиц, женщин и детей неприемлемо при любых обстоятельствах и должно быть немедленно прекращено.

Выяснилось, что это убийство явилось результатом нападения армянских вооруженных сил с использованием гранат и минометов на безоружных гражданских лиц Азербайджана проживающих в селе Алканлы Физулинского района. Столь ужасное и серьезное преступление не имеет оправданий, и мы призываем к немедленному расследованию деяний и к полному уголовному расследованию, направленному на выявление и преследование виновных.

Мы призываем к прекращению всей военной операции на оккупированных территориях Азербайджана. Насилие и эскалация агрессии могут привести к дальнейшим конфликтам и гибели невинных людей. Такие бездумные провокации и разрушения опасны для стабильности всего региона Южного Кавказа.

Кроме того, мы призываем правительства Армении и Азербайджана возобновить и ускорить переговоры, чтобы найти мирное, стабильное и устойчивое решение для вывода армянских войск с азербайджанских территорий.

Мы также хотели бы выразить наши самые глубокие соболезнования семьям погибших и заверить, что наши мысли и молитвы сегодня с ними».

С.Б.

