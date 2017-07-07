Члены Европарламента: «Военные преступления Армении являются символом трусости»

2017-07-07 03:17 | www.apa.az | 4

Члены Европейского парламента Ивета Григуле (Латвия), Иво Вайгл (Словения) и Рашида Дати (Франция) выступили с совместным заявлением, в котором осудили военные преступления Армении, в частности убийство вооружёнными силами этой страны двух гражданских лиц в Физулинском районе Азербайджана. Как передает АПА со ссылкой на посольство Азербайджана в Бельгии, парламентарии в заявлении выразили соболезнование родным жертв, а также полную поддержку народа Азербайджана.

"Бесчеловечности необходимо положить конец", потребовали они в своем заявлении, подчеркнув, что решение конфликта должно быть основано только на международном праве, а не насилии и одностороннем изменении границ.

Они потребовали от ОБСЕ обеспечить безопасность гражданского населения в контексте территориальной целостности Азербайджана.

"Как европейские политики, мы также требуем от Армении прекратить использование гражданских лиц в качестве мишени и заложников конфликта в ее погоне за необоснованными и нелегитимными политическими целями, так как это не только незаконно, но и является символом трусости", отметили депутаты.