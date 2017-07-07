Минская группа ОБСЕ осудила Армению за убийство Захры

2017-07-07 02:23 | www.oxu.az | 4

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили очередное заявление вслед за заявлением от 4-го июля.

Как передает Oxu.Az, в заявлении выражена серьезная озабоченность в связи с нарушением перемирия 4 июля:

«Мы рассматриваем этот серьезный инцидент как провокационный шаг, способный нарушить мирные усилия и предстоящие переговоры».



Сопредседатели напоминают сторонам обязательства по Женевским конвенциям, в частности, по неиспользованию насильственных действий, чреватых потерями среди мирного населения: «Мы призываем стороны принять серьезные меры по устранению напряженности и серьезному соблюдению соглашений о перемирии 1994-95 гг.», - говорится в заявлении.

«РФ, Франция и США отмечают значимость скорейшего возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта. Это единственный путь для мира, расцветания и реального примирения во всем регионе», - говорится в документе.

Комментируя данное заявление Минской группы ОБСЕ, официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что особенностью этого заявления является то, что в нем ясно дают понять, кто осуществляет провокации и предпринимает попытки сорвать процесс переговоров, сообщает Haqqin.Az.

В своем последнем заявлении Минская группа ОБСЕ расценила события в селе Алханлы Физулинского района как провокацию.

Приводя заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, МИД Азербайджана отмечает, что обстрел села Алханлы со стороны Вооруженных сил Армении из минометов и гранатометов, повлекшее гибель гражданских лиц, включая малолетнего ребенка, был направлен на срыв переговорного процесса и усилий сопредседателей МГ ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта.

Проведенные расследования и приведенные факты полностью доказали то, что Вооруженные силы Армении намеренно целились по гражданским лицам в селе Алханлы. С целью сложить с себя ответственность армянская сторона ведет пропаганду и распространяет ложь о том, что в данном селе якобы располагались огневые позиции. В селе Алханлы не было огневых точек и других военных объектов и в этом убедились военные атташе ряда стран в ходе визита в это село.

Хикмет Гаджиев также отметил, что армянская сторона систематически нарушает взятые на себя в рамках Женевской конвенции обязательства по недопущению жертв со стороны мирного населения. В этой связи МИД Азербайджана поддерживает призывы сопредседателей МГ ОБСЕ по соблюдению сторонами конфликта взятых на себя обязательств в рамках Женевских конвенций.

Что касается призыва к соблюдению договоренностей 1994-1995 года о режиме прекращения огня, то армянская сторона злоупотребляет ими, старается сохранить недопустимый статус-кво и тем самым продолжить оккупацию азербайджанских земель.

«Азербайджан неоднократно заявлял, что основной причиной возникновения напряженности и препятствием для урегулирования конфликта путем переговоров является наличие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана», - сказал Хикмет Гаджиев.

С.Б.

