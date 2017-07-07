Группа депутатов Европарламента решительно осудила военные преступления Армении

2017-07-07 03:38 | www.apa.az | 4

Вице-президент Европейского парламента Рихард Чарнецки, докладчик по Азербайджану Норика Николаи и депутат Космо Злотовски выступили с совместным заявлением, в котором категорически осудили военные преступления Армении. Как передает АПА со ссылкой на сообщение посольства Азербайджана в Бельгии, они потребовали прекратить бессмысленные убийства гражданских лиц - женщин и детей.

"Это было убийство в результате артобстрела армянскими вооружёнными силами азербайджанской деревни Алханлы в Физулинском районе. Нет оправдания подобным тяжелейшим преступлениям. Мы призываем к немедленному уголовному расследованию и наказанию виновных. Мы требуем прекратить военные действия на оккупированной части Азербайджана", отметили политики в заявлении.

В документе отмечается, что эскалация насилия в будущем чреваты новыми жертвами среди мирного населения: «Подобные провокации угрожают стабильности всего региона Южного Кавказа».

«Кроме того, мы призываем власти Армении и Азербайджана возобновить и ускорить переговоры по определению варианта прочного урегулирования с целью вывода армянской армии с оккупированных территорий Азербайджана.

Мы выражаем глубокие соболезнования семьям жертв провокации». – говорится в заявлении.