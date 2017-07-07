Арабская «четверка» обвинила Катар в срыве посреднических усилий

2017-07-07 02:54 | www.oxu.az | 6

Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн обвинили Катар в срыве посреднических усилий по урегулированию кризиса в отношениях этих стран, говорится в совместном заявлении арабской четверки, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Упрямство катарского правительства, его отказ от выполнения требований четырех арабских стран свидетельствует об уровне его связей с террористическими организациями, стремлении к разрушению, подрыву стабильности и безопасности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке», — говорится в совместном заявлении арабских государств, которое публикует египетское агентство МЕНА.

С.Б.

