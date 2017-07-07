В Узбекистане приняты меры по поддержке Союза молодежи

2017-07-07 00:19 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал указ "О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержке деятельности Союза молодежи".

Согласно указу, обнародованному в четверг на сайте главы государства, в структуре аппарата президента организуется служба по вопросам молодежной политики аппарата президента. Ее возглавит государственный советник - председатель Центрального совета Союза молодежи Узбекистана. Одновременно по должности он будет членом сената (верхняя палата парламента), назначаемым президентом Узбекистана.

День образования Союза молодежи Узбекистана - 30 июня - объявлен в стране Днем молодежи.

Указом главы государства также предусмотрено образование Республиканского межведомственного совета по вопросам молодежи, организация Издательского дома молодежи.

Во всех регионах страны будут открыты центры молодежи, в которых будут работать библиотеки, книжные магазины, кинотеатры, курсы бесплатного профессионального обучения.

В учреждениях общего среднего образования начиная с 2017/2018 учебного года, вводится штатная единица "лидер молодежи".

Согласно указу, при Академии государственного управления при президенте будет организован Институт по изучению проблем молодежи и подготовке перспективных кадров.

Принятым документом предусмотрено перечисление с начала 2018 года в Фонд развития Союза молодежи Узбекистана восьми процентов от начисленной суммы единого налогового платежа (уплачивается взамен совокупности налогов) предприятиями малого бизнеса. Кроме того, снижается сумма подоходного налога с молодых работников, закончивших образовательное учреждение не более трех лет назад и впервые принятых на работу - на 50 процентов в первый год работы, на 25 процентов - во второй и третий годы работы.

Дочерние предприятия, организуемые при Союзе молодежи, освобождаются от всех видов налогов сроком до первого августа 2027 года.

Ряд льгот предусмотрен для активистов и штатных сотрудников Союза молодежи Узбекистана.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: )