США продолжат оказывать давление на Россию по Сирии

2017-07-07 04:29 | www.apa.az | 4

США продолжат оказывать давление на Россию по Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.

"Мы уверены, что Россия несет особую ответственность (в Сирии)… и мы продолжим оказывать давление на них, просить их делать больше", — сказала она.

Науэрт отметила, что США "продолжат работать" с РФ.

По ее словам, политика США в Сирии "не изменилась". "Мы изучаем различные варианты", — сказала Науэрт.

Ранее в четверг Тиллерсон заявил, что США готовы изучить возможность создания совместного с Россией механизма по обеспечению стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за режимом перемирия на земле, и скоординированной доставке гуманитарной помощи.