США могут вмешаться в урегулирование катарского кризиса – эксперт

2017-07-07 00:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - США могут вмешаться в урегулирование кризиса между Катаром и другими странами Персидского залива, считает исследователь Израильского института региональной внешней политики Mitvim и научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Израиля (INSS) Хадер Саваед (Khader Sawaed).

«До сих пор посредничество между сторонами конфликта в кризисе осуществлялось Кувейтом. Следующим этапом может стать присоединение Германии к посредническим усилиям Кувейта. В последние два дня министр иностранных дел Германии посетил страны Персидского залива. В какой-то момент также произойдет американское вмешательство, поскольку у США много различных интересов в Катаре и Саудовской Аравии», - сказал Саваед Trend по электронной почте.

Он отметил, что США не допустят эскалации кризиса.

«Стратегические, военные и экономические интересы Соединенных Штатов (по большей части), а также стран ЕС заставят их посредничать между сторонами конфликта и оказать на них давление, чтобы достигнуть мирного урегулирования», - сказал эксперт.

Говоря о причинах катарского кризиса, Саваед отметил, что на первый взгляд он является результатом заявлений, приписываемых эмиру Катара, а также информации о выкупе за освобождение из плена членов королевской семьи, выплаченных Катаром радикальным организациям, поддерживаемых Ираном.

«На самом деле реальными причинами кризиса являются глубокие расхождения между Катаром и Саудовской Аравией и ее союзниками по отношению к Ирану, политическими исламскими организациями (ХАМАС, «Хезболла», «Братья-мусульмане») и борьба за региональное лидерство, в основном между Саудовской Аравией и Катаром - которая продолжается уже два десятилетия», - сказал он.

По его словам, санкции, введенные Саудовской Аравией и ее союзниками, свидетельствуют о том, что нынешний кризис значительно более серьезный, чем предыдущие столкновения в регионе, включая инцидент в 2014 году, когда Саудовская Аравия и другие страны вернули своих послов из Катара.

Саваед не исключает, что кризис вокруг Катара может затянуться. Он напомнил, что кризис 2014 года был меньше по масштабам, чем нынешний кризис и продолжался восемь месяцев.

«Надежда Саудовской Аравии и ее союзников на быструю капитуляцию Катара не оправдается», - сказал он.

По словам эксперта, если Катар продолжит противостоять требованиям своих соседей (наряду с его возможным сближением с Турцией и Ираном), это может привести к политической, экономической и даже военной эскалации. В то же время он отметил, что вероятность военной конфронтации низки, учитывая втянутость Саудовской Аравий (и, в определенной степени, ОАЭ) в конфликт в Йемене.

«Драматические изменения в порядке наследования трона в саудовском королевском доме привели к недовольствам в королевской семье Саудитов. Я полагаю, что де-факто глава Саудовской Аравии, принц Мухаммед ибн Салман, не хочет открытия еще одного фронта наряду с йеменским фронтом и фронтом в саудовском королевском доме», - сказал Саваед.

Он отметил, что желание Саудовской Аравии сократить список требований и продлить ультиматум Катару указывает на отсутствие готовности к эскалации, по крайней мере, на данном этапе кризиса.

«Продолжение кризиса зависит на первом этапе от ответа Катара на список требований Саудовской Аравии и ее союзников, а также от реакции этих стран на ответ Катара. Я предполагаю, что Катар не выполнит некоторые из представленных ему требований, и поэтому кризис продолжится», - сказал эксперт.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее об аналогичных шагах заявили Мальдивы, Маврикий и Мавритания, а Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.

(Автор: Елена Косолапова)

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