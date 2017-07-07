Вашингтон назвал единственный возможный путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта

2017-07-07 04:53 | www.apa.az | 4

Единственным решением нагорно-карабахского конфликта является урегулирование на основе мирных переговоров, международного права, включающего в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности и права наций на самоопределение. Как передает АПА со ссылкой на сайт Государственного департамента США, об этом в ходе брифинга заявила представитель пресс-службы Госдепа Хизер Науэр.

По ее словам, США по-прежнему серьезны озабочены нарушениями 4 июля режима прекращения огня у линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта, в результате которого погибли мирные жители, включая двухлетний ребенок.

Хизер Науэр также выразила глубокие соболезнования семьям жертв.

«Вашингтон вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ призывает стороны конфликта прекратить военные действия и возобновить переговорный процесс. Политика США в этом регионе остается ясной: урегулирование на основе переговоров и международного права, включающее в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности и права наций на самоопределение является единственным решением этого конфликта".