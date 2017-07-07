Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ сделали второе заявление касательно военной провокации Армении

2017-07-07 01:27 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ в четверг сделали второе заявление в связи с последней провокацией ВС Армении в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана.

В первом заявлении сопредседатели высказали серьезную озабоченность в связи с нарушением режима прекращения огня.

"Мы рассматриваем этот серьезный инцидент как провокационный, который может подорвать мирные усилия и предстоящие переговоры", - говорилось в заявлении.



Сопредседатели напомнили сторонам об обязательствах на основе Женевских конвенций о вождержании от насильственных мер, приводящих к неприемлемым жертвам среди гражданского населения.

"Мы призываем стороны к устранению напряженности и предпринять меры для строгого соблюдения режима прекращения огня 1994-1995 годов"- отмечается в заявлении.



В заключение заявления говорится, что Россия, Франция и США подчеркивают необходимость скорейшего возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта. Это является единственным путем для мира, процветания и привнесения действительного примирения для всех народов региона.

Комментируя второе заявление сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, глава Пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев отметил, что заявление сопредседателей Минской Группы ОБСЕ во вторник в связи с событиями в селе Алханлы Физулинского района, находится в ряду тех заявлений, в которых ясно видно какой из сторон совершена провокация, нарушены Женевская конвенция и переговорный процесс.

"Так, сопредседатели Минской Группы ОБСЕ в заявлении, опубликованном во вторник, расценивают события в селе Алханлы Физулинского района как провокация.



Разделяя эту оценку сопредседателей Минской Группы ОБСЕ отмечаем, что обстрел из минометов и станковых гранатометов села Алханлы вооруженными силами Армении, в результате которой погибли малолетняя девочка и ее бабушка, еще одна женщина получила тяжелые ранения, рассчитан на нарушения переговорного процесса и усилий сопредседателей", - сказал официальный представитель МИД.

По словам Хикмета Гаджиева, проведенные исследования и представленные доводы полностью доказывают, что целью армянских вооруженных сил в селе Алханлы были гражданское население и гражданские объекты.

"Чтобы сбросить с себя ответственность за убийство гражданских лиц в селе Алханлы, Армения ведет фальшивую пропаганду о наличие в селе якобы огневых точек. В селе Алханлы никаких огневых точек или каких-либо других военных объектов не было. Военные атташе США, Китая, Пакистана, Турции, России, Чехии, Казахстана, Беларуси, Кореи, Грузии и Украины и Грузии аккредитованные в Азербайджане, дипломат посольства Германии, представители международных СМИ на месте же стали свидетелями этого факта, в рамках поездки, организованной в четверг в село Алханлы", - сказал Хикмет Гаджиев.