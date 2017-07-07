Вице-президент Европейского парламента и докладчик по Азербайджану осудили военные преступления Армении

2017-07-07 03:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Европейского парламента Рихард Чарнецки (Ryszard Czarnecki) и докладчик по Азербайджану Норика Николаи (Norica Nicolai) выступили с совместным заявлением, в котором категорически осудили военные преступления Армении. Они потребовали прекратить бессмысленные убийства гражданских лиц - женщин и детей.

"Это было убийство в результате артобстрела армянскими вооружёнными силами азербайджанской деревни Алханлы в Физулинском районе. Нет оправдания подобным тяжелейшим преступлениям. Мы призываем к немедленному уголовному расследованию и наказанию виновных. Мы требуем прекратить военные действия на оккупированной части Азербайджана",- говорится в заявлении.

В документе также содержитеся требование к Армении вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.