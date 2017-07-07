Единственное решение конфликта - урегулирование на основе принципа территориальной целостности - Госдеп США

2017-07-07 04:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Единственным решением Нагорно-карабахского конфликта является урегулирование на основе переговоров и международного права, которое включает в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности, сказала в ходе брифинга в четверг представитель пресс-службы Государственного департамента США Хизер Науэр.

По ее словам, Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены нарушениями во вторник режима прекращения огня в Нагорно-карабахском конфликте, в результате которого погибли несколько мирных жителей, в том числе, двухлетний ребенок.

"Это произошло вблизи линии соприкосновения. Мы хотели бы выразить наши сердечные соболезнования семьям этих жертв", - сказала Науэр.

Представитель пресс-службы Госдепартамента отметила, что наряду с сопредседателями Минской группы ОБСЕ США призывает стороны прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров.

"Наша политика остается ясной в этом регионе: единственным решением этого конфликта является урегулирование на основе переговоров и международного права, которое включает в себя соблюдение принципов неприменения силы, территориальной целостности", - сказала Хизер Науэр.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.