У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

2017-07-07 05:15 | www.trend.az | 4

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, передает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.



"Сейсмическое событие произошло в Кроноцком заливе немного выше мыса Шипунский. Эпицентр землетрясения находился на глубине 45 километров в 139 километрах от Петропавловска-Камчатского", - сказал представитель службы.

По информации краевого главка МЧС, в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до двух баллов. В результате землетрясения жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.