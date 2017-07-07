Хикмет Гаджиев: "В последнем заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ события в Алханлы оценены как провокации"

2017-07-07 05:48 | www.apa.az | 4

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили очередное заявление вслед за заявлением от 4-го июля. Как передает АПА, в заявлении выражена серьезная озабоченность в связи с нарушением перемирия 4 июля: «Мы рассматриваем этот серьезный инцидент как провокационный шаг, способный нарушить мирные усилия и предстоящие переговоры».

Сопредседатели напоминают сторонам обязательства по Женевским конвенциям, в частности, по неиспользованию насильственных действий, чреватых потерями среди мирного населения: «Мы призываем стороны принять серьезные меры по устранению напряженности и серьезному соблюдению соглашений о перемирии 1994-95 гг.», - говорится в заявлении.

В завершение в заявлении говорится: «РФ, Франция и США отмечают значимость скорейшего возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта. Это единственный путь для мира, расцветания и реального примирения во всем регионе».

Руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев прокомментировал очередное заявление сопредседателей МГ ОБСЕ:

«Второе заявление сопредседателей в связи с событиями 4 июля в селе Алханлы Физулинского района ясно и конкретно указано, какой именно стороной были совершены провокации и кем были нарушены Женевские конвенции и переговорный процесс».

Х.Гаджиев отметил, что в последнем заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ события 4 июля в селе Алханлы Физулинского района оценены как провокации: «Разделяя эту оценку сопредседателей МГ ОБСЕ, отмечаем, гибель малолетней девочки и ее бабушки, а также тяжелое ранение другой женщины при артобстреле села Алханлы - провокация Армении, которая была рассчитана на подрыв переговорного процесса и усилий сопредседателей.

Проведенное расследование и представленные факты полностью доказали, что гражданские лица и объекты в селе Алханлы умышленно были избраны армянской армией в качестве мишеней. Чтобы уйти от ответственности за убийство гражданских лиц в селе Алханлы, Армения ведет фальшивую пропаганду о якобы наличии огневых точек в селе. В селе Алханлы никаких огневых точек или военных пунктов не было. Аккредитованные в Азербайджане военные атташе США, КНР, Пакистана, Турции, РФ, Чехии, Казахстана, Беларуси, Кореи, Грузии и Украины, а также дипломат посольства ФРГ и представители иностранных СМИ в ходе поездки в Алханлы 6 июля на месте стали очевидцами данного факта.

Кровавая этническая чистка, учиненная Арменией против гражданского азербайджанского населения на оккупированных территориях Азербайджана, многочисленные военные преступления против мирных жителей и военнослужащих, Ходжалинский геноцид, массированный артобстрел более 32-х населенных пунктов вдоль линии фронта в апреле 2016 года, последние деяния в селе Алханлы подтверждают грубое и систематическое нарушение Арменией обязательств, взятых на себя в рамках Женевских конвенций. С этой позиции мы поддерживаем призывы сопредседателей по соблюдению обязательств на основе Женевских конвенций, неиспользованию насильственных действий, приводящим к жертвам среди мирного населения.

Что касается призывов относительно важности соблюдения соглашений о перемирии 1994-1995 гг., следует отметить, что Армения, вот уже более 25 лет злоупотребляя режимом перемирия, старается упрочить оккупацию территорий Азербайджана и сохранить неприемлемый статус кво. Перемирие призвано было создать условия для политического урегулирования конфликта, как это было отмечено в Будапештском документе ОБСЕ от 1994 года, а также в документах по перемирию. К сожалению, армянская сторона за истекший период путем провокаций и под различными предлогами препятствует этому процессу.

Следует также отметить, что в документах по перемирию 1994-95 гг. основным элементом также было отведение временного графика на вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев в рожные края.

Азербайджан неоднократно заявлял, что присутствие армянских войск на оккупированных территориях является главной причиной эскалации напряженности и основным препятствием мирному урегулированию конфликта.

Для достижения прогресса в урегулировании конфликта и обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе ВС Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азерайджана в соответствии с нормами международного права и требованиями известных резолюций СБ ООН.