В Узбекистане с 21 июля вырастут тарифы на отопление, горячую и холодную воду

2017-07-07 06:43 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте с 21 июля 2017 года на 4,8 процента повышаются тарифы на центральное отопление и горячее водоснабжение, согласно сообщению предприятия «Таштеплоэнерго», обнародованному в СМИ.

Тариф на горячее водоснабжение для населения составит 3915,9 сума за кубометр воды при наличии прибора учета (сейчас - 3736,92 сума). При отсутствии счетчика стоимость горячей воды составит 15292,52 сума с человека в месяц (в настоящее время - 14593,56 сума).

Тариф на центральное отопление повышается с 263,35 сума до 1323,86 сума за квадратный метр отапливаемой площади.

Новые тарифы за услуги холодного водоснабжения, обнародованные предприятием «Сувсоз» (Водоканал) в многоэтажных жилых домах (с централизованной системой горячего водоснабжения и канализацией) при оплате по счетчику возрастут на 22 процента – до 500 сумов за один кубометр воды (410 сумов за кубометр на сегодняшний день).

Предыдущее повышение тарифов на отопление, горячее и холодное водоснабжение в Узбекистане было в октябре прошлого года – на восемь и пять процентов соответственно.

Как уже сообщалось, в Узбекистане с 15 июля на семь процентов повышаются также тарифы на природный газ, отпускаемый населению и на электроэнергию.

Официальный курс на 7 июля - 3986,55 сума/$1.

(Автор: Демир Азизов)