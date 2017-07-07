Резолюция ЕП не имеет юридической силы для Анкары

2017-07-07 06:56 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Турции раскритиковал Европейский парламент, принявший резолюцию с призывом о прекращении переговоров по членству Анкары в ЕС, передает Анадолу.

«Это решение является неважным с точки зрения Анкары. В принципе, в этом решении нет ничего удивительного. Подобные решения уже принимались и ранее. Для Анкары это решение не имеет юридической силы», - сказал Бинали Йылдырым.

Турецкий премьер указал, что парламенты время от времени могут принимать подобные решения. «Эти решения принимаются по инициативе депутатов или парламентских фракций под воздействием реалий и конъюнктуры. Для нас важны позиция руководства ЕС, мнение глав стран-участниц Евросоюза. Анкара отреагирует на волеизъявление лидеров ЕС», - пояснил Йылдырым.

Премьер Турции отметил, что позиция Анкары в отношении ЕС остается четкой и неизменной. «Основу отношений ЕС и Турции должен формировать принцип искренности. ЕС должен определить четкое видение своего будущего развития и решить, свяжет ли он свое будущее с Турцией или нет», - подчеркнул Йылдырым.

Глава правительства подчеркнул, что вместо того, чтобы критиковать Турцию по самым разным вопросам, ЕС должен обратить внимание на ситуацию в самом содружестве. «ЕС должен, в частности, объяснить Анкаре, почему активизируется деятельность террористов PKK в Европе и не принимаются меры в ответ на деятельность террористического течения Гюлена (FETÖ)», - сказал Йылдырым.

«Каждый должен знать, что у Турции всегда есть выбор, иной путь, альтернатива. Что касается интеграции в ЕС, то членство Турции принесет большую выгоду Евросоюзу, чем Анкаре. Не надо забывать, что безопасность стран ЕС начинается с Турции. Анкара ожидает, что каждая сторона предпримет ответственные шаги», - добавил премьер.