Минтруд РФ предложил увеличить квоты для турецких рабочих почти в четыре раза

2017-07-07 07:51 | www.apa.az | 4

Минтруд РФ предложил увеличить квоты для турецких рабочих на 2017 год с нынешних 19 тыс. до 76 тыс. человек в связи с потребностями в квалифицированных кадрах при подготовке к Чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 году. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". В частности, снял ограничения для турецких компаний по работе на территории РФ и запрет на наем в России на работу турецких граждан.

"В настоящее время потребность в работниках из Турецкой Республики может вернуться к значениям 2014 года (с 19 604 до 76 370 человек)", - говорится в пояснительной записке к документу.

По данным министерства, основными причинами увеличения квоты на турецких рабочих являются высокие потребности при реализации инвестиционных проектов в сфере строительства, при установке и обслуживании технологического оборудования, в сельскохозяйственной сфере.