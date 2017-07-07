Переговоры на международной конференции по Кипру завершились безрезультатно

2017-07-07 08:00 | www.apa.az | 4

Переговоры на международной конференции по Кипру в швейцарской Кран-Монтане завершились безрезультатно. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Я должен с большим сожалением сказать вам, что несмотря на твердую приверженность и заинтересованность всех делегаций и участников встречи… конференция по Кипру закрылась без достигнутого соглашения", — приводит слова Гутерреша агентство Рейтер.

Среди наиболее сложных вопросов — вывод войск и отмена системы гарантий для Кипра. Турция категорически не согласна с требованием вывода своих войск и не намерена отказываться от права на вмешательство во внутренние дела Кипра.