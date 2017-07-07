Азербайджанцы Казахстана обратились в ООН и ОБСЕ в связи с последней провокацией Армении

2017-07-07 07:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Действующая в Казахстане «Молодежная организация азербайджанцев-гейдаровцев» Казахстана обратилась в ООН и ОБСЕ в связи с гибелью мирных жителей села Алханлы Физулинского района Азербайджана в результате обстрела ВС Армении, говорится в сообщении государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В обращении была осуждена последняя провокация ВС Армении, оккупировавшей азербайджанские земли.

Также было отмечено, что данные события вызывают беспокойство у международной общественности и азербайджанцев, проживающих за границей.

Азербайджанская диаспора в Казахстане считает провокацию Армении ужасным преступлением против человечности. Молодежная организация призвала официальные лица ООН и ОБСЕ не оставаться равнодушными и жестко отреагировать на действия Армении.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения.

Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.