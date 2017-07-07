Официальный курс маната к мировым валютам на 7 июля

2017-07-07 09:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое июля установлен на уровне 1,7022 и 1,9431 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.