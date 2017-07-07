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Официальный курс маната к мировым валютам на 7 июля (версия 2)

2017-07-07 09:35 | www.trend.az | 3

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:17)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое июля установлен на уровне 1,7022 и 1,9431 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

07.07.2017

1 доллар США

1 USD

1.7022

1 евро

1 EUR

1.9431

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2915

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0996

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8632

1 бразильский реал

1 BRL

0.516

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1268

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1473

1 чешская крона

1 CZK

0.0743

1 чилийский песо

1 CLP

0.2558

1 китайский юань

1 CNY

0.2503

1 датская крона

1 DKK

0.2613

1 грузинский лари

1 GEL

0.7077

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2076

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.2015

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7713

1 израильский шекель

1 ILS

0.4823

1 канадский доллар

1 CAD

1.3101

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6131

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.396

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0932

1 молдавская лея

1 MDL

0.0938

1 египетский фунт

1 EGP

0.0952

1 норвежская крона

1 NOK

0.2035

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0427

1 польский злотый

1 PLN

0.4584

1 российский рубль

1 RUB

0.0283

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2313

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3628

1 турецкая лира

1 TRY

0.4697

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0556

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4869

1 украинская гривна

1 UAH

0.0653

100 японских иен

100 JPY

1.498

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2399

Золото (1 унция)

1 XAU

2085.0248

Серебро (1 унция)

1 XAG

27.0139

Платина (1 унция)

1 XPT

1540.491

Палладий (1 унция)

1 XPD

1421.337

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