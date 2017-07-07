Eski polis memuru arkadaşının evinde ölü bulundu

2017-07-07 07:34 | www.trend.az | 0

Konya'da arkadaşına ait evde kalan eski polis memuru ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki stüdyo dairede kalan 41 yaşındaki Melikşah Kültür'den 6 gündür haber alamayan yakınları polisten yardım istedi.

İhbar üzerine eve gelen polisler, kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri girdiklerinde Kültür'ün cesedini gördü.

Çürümeye başladığı belirtilen ceset, otopsi için morga gönderildi.

Melikşah Kültür'ün son olarak Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı, geçirdiği soruşturmalar nedeniyle üç ay önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.