Россия не против новой военной операции Турции в Сирии – Эрдоган

2017-07-07 09:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Россия не против новой военной операции Турции в Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам в Германии, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Президент Турции находится в Гамбурге для участия в очередном саммите G20.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара и Москва обсудили детали возможной новой военной операции на территории Сирии.

По его словам, этот вопрос также будет обсужден с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который прибывает в Анкару в понедельник.

Накануне Эрдоган сказал, что в случае угрозы национальной безопасности Турции со стороны YPG («Курдская народная самооборона») Турция может начать новую военную операцию на территории Сирии совместно со Свободной сирийской армией.

С 21 июня Турция начала стягивать военную технику к границе с Сирией.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз»).

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

Также сообщалось, что Турция проинформировала Россию о возможности проведения новой военной операции в Сирии.

Как сообщалось ранее, за последние 10 дней между генштабами Турции и России были проведены девять телефонных разговоров относительно начала новой военной операции в Сирии. Турецкий и российский генштабы договорились о том, что в случае начала новой военной операции турецких ВС в сирийском городе Африн российский военный контингент должен будет передислоцироваться в другой город.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu