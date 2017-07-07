Главы религиозных конфессий Азербайджана обратились к международным организациям в связи с последней провокацией ВС Армении

2017-07-07 10:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Главы действующих в Азербайджане религиозных конфессий направили международным организациям и мировым религиозным лидерам обращение в связи с осуществленной четвертого июля армянскими вооруженными формированиями провокацией в селе Алханлы Физулинского района, сообщили Trend в Госкомитете по работе с религиозными структурами.

«Четвертого июля в результате очередного нарушения Арменией режима прекращения огня были убиты мирные жители села Алханлы Физулинского района Азербайджана – двухлетняя Захра Гулиева и ее бабушка Сахиба Аллахвердиева. Как по человеческим, так и по божественным законам убийство безвинных людей, особенно детей, считается самым тяжким преступлением. С сожалением отмечаем, что двухлетняя Захра не первая жертва армянского террора. В 2011 году выстрелом снайпера был убит девятилетний Фариз Бадалов из города Агдам. В целом со времени заключения в 1994 году между Азербайджаном и Арменией соглашения о прекращении огня жертвами армянского террора стали 33 ребенка, 14 из которых погибли, 19 были ранены», - говорится в обращении.

Также отмечается, что представители всех действующих в Азербайджане религиозных конфессий решительно осуждают очередную провокацию ВС Армении, обстрелявших четвертого июля село Алханлы Физулинского района из минометов и гранатометов с целью уничтожения мирного населения населенного пункта.

«Мы призываем международные организации, в том числе ООН, Евросоюз, Совет Европы, Минскую группу ОБСЕ и религиозных лидеров мира, объединить усилия для скорейшего наказания лиц, совершивших эти преступления, избравших своей целью мирных жителей, безвинных детей, женщин, стариков», - говорится в обращении.

Также в обращении подчеркивается, что использование оружия против мирных жителей - это продолжение военной агрессии, этнической чистки и террористических актов, осуществляемых армянской стороной на протяжении вот уже 25 лет, и показатель звериной сущности лиц, стоящих во главе армянского государства.

«Тот факт, что, несмотря на установление режима прекращения огня, мирное население, можно сказать, ежедневно вынуждено жить под постоянным обстрелом, нависшей над их жизнями угрозой смерти, еще раз доказывает, что пришло время для мировой общественности в корне изменить отношение к армянским оккупантам и перейти от таких заявлений, как "осуждаем", "переживаем беспокойство в связи с происходящим", просто оттягивающих время, к решительным шагам. Мы призываем международное сообщество выразить свою решительную позицию в отношении такого неприемлемого явления, как убийство мирных жителей, решительно осудить агрессию и провокации, объединить усилия для предотвращения подобных происшествий в будущем и восстановления справедливости», - говорится в обращении.

Обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, глава Общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, ординарий апостольской префектуры Римской католической церкви Владимир Фекете и председатель Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили.

На проведенной в связи с этим в Госкомитете встрече, было отмечено, что обращение посредством министерства иностранных дел будет направлено в международные организации, посольства Азербайджана в зарубежных странах, а также патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Папе Римскому Франциску и другим мировым религиозным лидерам.

Обращение также будет направлено генсеку ООН Антониу Гуттерешу, президенту Европейского совета Дональду Туску, генсекретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду, действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу и генсеку Организации исламского сотрудничества Юсефу Усеймину.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)