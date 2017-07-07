SOCAR с начала года привлек кредит на 1,4 млрд. манатов

2017-07-07 11:15 | www.apa.az | 3

Объявлена сумма кредита, взятого входящими в SOCAR компаниями.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на консолидированный финансовый отчет SOCAR на 2016 год, в этом году SOCAR привлек у местных и иностранных банков новые долгосрочные кредиты на сумму 798 млн. манатов (457 млн. долларов), 186 млн. манатов (101 млн. евро) и 254 млн. манатов (368 млн. лари).

Кроме того, SOCAR получила у местного банка новый краткосрочный кредит на сумму 140 млн. манатов (82 млн. долларов).



Таким образом, только в этом году SOCAR привлек кредит на сумму 1,378 млрд. манатов в целом.