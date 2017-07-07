Galaxy J5 (2017) – Пластик остался в прошлом

2017-07-07 10:00 | www.oxu.az | 3

Все помнят первые мобильные телефоны, корпус которых в основном состоял из металла. Громоздкие, тяжелые - они были очень стойкие и долговечные.

Samsung вернул нам ощущения стойкости, и долговечности, но приправил это все изяществом и премиальным дизайном в новой линейке Samsung Galaxy J (2017). Корпус из металла в исполнении Samsung - это плавные линии, современный дизайн, красивая форма и выносливость.

Представитель новой линейки Samsung Galaxy J5 имеет безупречную металлическую конструкцию без выступающих частей, в которой все элементы сидят как влитые и передают ощущения цельности.

Такой металлический корпус приятно холодит руку, что, несомненно, большой плюс в летний сезон и обладает хорошими тактильными ощущениями. Несмотря на внушительный метал в качестве основы, корпус смартфона менее 8 мм в толщину, а весит всего 160 грамм. Скругленные углы Samsung Galaxy J5 делают смартфон изящнее, а два пластиковых канта сверху и снизу окаймляют тыльную сторону корпуса, делая акцент на преимущественно металлическом дизайне. Хотя назначение этих «скобочек» - это лучшее функционирование сетевой антенны, они аккуратно вписались в образ смартфона.

Переднюю часть корпуса занимает 5,2 дюймовый Super AMOLED HD дисплей с разрешением 1280x720 точек. Дисплей покрыт 2.5 D закаленным стеклом, с олеофобным покрытием, отталкивающим грязь и жир от поверхности экрана. Также здесь находится одна из двух 13 МП камер. Фронтальная камера SamsungGalaxy J5 позволяет делать яркие и четки селфи с более точной детализацией даже в условиях недостаточной освещенности благодаря LED-вспышке, а также улучшенной диафрагме F/1.9. Новая функция PALM Selfie позволяет одним жестом снимать фотографии, вы просто «показываете» камере ладонь. Основная камера полностью погружена в корпус и не «выступает». С разрешением 13 Мп и апертурой F/1.7 она позволяет снимать безупречные фотографии даже при слабом освещении, а ее интуитивно понятный интерфейс позволяет делать снимки одной рукой благодаря возможности перемещения кнопки спуска затвора на экране. Ваши фотографии с отпуска будут как никогда четкими и яркими, Galaxy J5 (2017) настоящая находка для любителей фотографировать.

Под металлической «броней» у J5 бьется восьмиядерный процессор. Частота процессора составляет 1,6 Ггц, а оперативная память 2 ГБ. Внутренняя память смартфона 16 ГБ и имеет возможность увеличения до 256 с помощью micro SD карты памяти. Также в смартфоне предусмотрена возможность установить две сим карты в дополнение к карте памяти. Безопасность на девайсе тоже стала выше, теперь смартфон оснащен одним из самых быстрых сканеров отпечатка пальцев для более надежной защиты ваших данных.

Samsung Galaxy J5 - это превосходство металла и функциональности в одном смартфоне. А главное его можно приобрести и в Азербайджане. Новую серию J (2017) можно приобрести в сети магазинов: BakuElectronics, İrshad Telecom, Kontakt Home, Maxi.az и Soliton.

*Внимание! При покупке смартфонов Samsung обязательно обратите внимание на голограмму подлинности.