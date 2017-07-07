ВС Армении нарушили режим прекращения огня 130 раз за сутки

2017-07-07 10:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 130 раз, сообщает в пятницу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Беркабер Иджеванского района, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджилы Газахского района, Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Баш Гарвенд, Гарагашлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.