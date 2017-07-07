News From Israel: Погибшая азербайджанская девочка стала целью и жертвой современного армянского фашизма

2017-07-07 10:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После страшной человеческой трагедии, произошедшей 4 июля, когда ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района, в результате которой погибла 18 месячная девочка Захра Гулиева и ее 49-летняя молодая бабушка Сахиба Аллахвердиева, вся ответственность на происходящее на линии фронта между Азербайджаном и Арменией полностью ложится на преступный и криминальный режим Сержа Саргсяна, сказал в интервью для израильского аналитического портала “News From Israel” глава израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества", израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

По мнению Гута, нынешний преступный клан в Армении заинтересован в сохранении статус-кво в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

"Армения опозорила себя перед лицом мировой общественности. Эта страна-агрессор продолжает проливать кровь невинных людей – женщин и детей. 8 марта 2011 года в селе Орта Гервенд Агдамского района Азербайджана, находящегося под оккупацией, в результате снайперского выстрела погиб 9-летний азербайджанец, житель села Фариз Бадалов. В 2016 году в селе Алибейли Товузского района Азербайджана, которое граничит с Арменией, подорвалась на вражеской мине Айгюн Зираддин (1998 г.р). Так же в результате обстрела села Гасангая Тертерского района, ВС Армении из артиллерийского оружия, от осколка снаряда погибла Гасанова Турана Камандар кызы (16 лет). А теперь еще и 2-летняя Захра. Все последние заявления и реальные действия президента Сержа Саргсяна, включая зверское убийство наряду с Захрой и ее бабушкой еще раз доказывают, что Саргсян абсолютно безответственный и недальновидный политик. Он остался тем же детоубийцей, террористом, случайно попавшим на волне карабахского сепаратизма на авансцену политической жизни Армении. Во всех своих далеких от дипломатии выступлениях, нынешний премьер-министр Армении пытается оправдать агрессивную и оккупационную политику своей страны. На самом же деле, своей «политикой» он еще раз подтверждает, что он остался тем же слесарем Саргсяном для которого дипломатия и международные отношения, совершенно далекие понятия, что еще раз подтверждает его низкий уровень политической культуры", - сказал эксперт.

По словам Гута, последнее обострение на линии фронта еще раз подтверждает, что Армения как страна-агрессор просто не заинтересована в мире. "В стране, где антиазербайджанизм и антисемитизм, шовинизм и национализм, возвеличивание культа фашистских преступников и пособников являются неотъемлемой частью государственной политики, не может быть стремления к миру. Армения – это страна, где кровавый терроризм и возвеличивание фашистов – это неотъемлемая часть государственной политики и идеологии. Для премьер- министра Саргсяна и его старой-новой команды коррупционеров и сепаратистов, война с Азербайджаном, продолжение оккупации азербайджанских территорий – это реальная возможность для сохранения собственной власти", - сказал Арье Гут.

По словам израильского эксперта, 18 месячная азербайджанская девочка Захра Гулиева и ее бабушка стали целями и жертвами современного армянского терроризма и фашизма. " У руководства современной Армении, к сожалению - это не первый опыт убийства азербайджанских детей и женщин. Премьер-министр Армении хорошо помнит акт геноцида в азербайджанском городе Ходжалы. Самым страшным и безнравственным фактом остается жестокая реальность международных отношений, что идеологи, организаторы и виновники зверств и варварств Ходжалинского геноцида сегодня продолжают занимать высокопоставленные должности в Армении - нынешний президент Армении Серж Саргсян, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, и бывший президент Армении Роберт Кочарян и другие"- подчеркнул израильский эксперт.

Видя эту страшную человеческую трагедию, когда отец несет на руках застывшее тело собственного ребенка, не остается никаких слов… "Я обращаюсь к цивилизованному миру, которому очень нравится говорить о правах человека и демократии. В чем же была вина 18 месячной азербайджанской девочки, которая только начинала жить, только начала делать первые шаги в этой жизни…?! Она хотела играть в игрушки, наслаждаться жизнью, обнимать папу и маму, быть счастливой и радовать родителей, ходить в детский сад, а затем в школу ... У Захры этого уже не будет... Армянские фашисты и террористы оборвали ее жизнь в самом начале, как жизнь солнышка, которое только взошло и его накрыли черные тучи… Они убили Захру. Единственной виной Захры было то, что она была азербайджанкой ..." – отметил Арье Гут.

По его словам, вся эта преступная варварская власть в Армении причастна к акту геноцида в Ходжалы. Ужасная, нечеловеческая жесткость в Ходжалы в отношении невинных детей, женщин и стариков не поддается никакому объяснению. "Мир должен знать о том, что это преступление направлено не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. Сегодняшние руководители Армении – преступники должны предстать перед международным судом как виновники акта геноцида. Преступление не должно остаться безнаказанным. Примеры нацистских преступников, включая Эйхмана, доказывают - это вопрос времени. Эйхман был обвинен в совершении преступлений против еврейского народа, против человечности. Израильские службы безопасности обнаружили одного из самых крупных нацистских преступников Адольфа Эйхмана, и он предстал перед израильским судом. Суд признал Эйхмана виновным и вынес ему смертный приговор – первый и единственный за всю историю Государства Израиль. Человек, занимавший столь высокую должность в аппарате нацисткой власти, предстал перед израильским судом. Если уж Эйхман не ушел от суда, то и вся преступная и коррумпированная клика Саргсяна предстанет перед международным судом справедливости", - резюмировал Арье Гут.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)