Германский депутат распространил заявление в связи со зверством армян в Физули

2017-07-07 11:32 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в заявлении говорится, что германские депутаты выразили сожаление в связи с этой печальной новостью.

Было отмечено, что С. Гулиева и ее внучка стали жертвами артобстрела ВС Армении, которые незаконно оккупировали эти территории: «Кроме того, в результате армянского обстрела были ранены еще несколько мирных жителей. Обострение ситуации вызывает беспокойство и представляет большую опасность мирному урегулированию конфликта».

О.Гуттинг призвал стороны положить конец провокациям, которые приводят к потерям среди мирного населения, соблюдать режим прекращения огня и вести мирные переговоры. Член Бундестага подчеркнул, что, как и отражено в резолюциях СБ ООН, Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов являются неотъемлемой частью Азербайджана, и они останутся в его составе: «Только вывод армянских вооруженных сил с оккупированных азербайджанских земель может предотвратить гибель мирного населения и гарантировать прогресс в мирном процессе».