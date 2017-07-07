Посол Азербайджана в Молдове сделал заявление в связи с армянским зверством в Алханлы

2017-07-07 11:34 | www.apa.az | 3

«В современном мире нормы международного права, охраняющие интересы и права мирного гражданского населения, являются важной составляющей основой защиты прав и фундаментальных свобод человека».

Как сообщает АПА со ссылкой на молдавское информагентство ТРИБУНА, об этом говорится в заявлении чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова по поводу зверств, которые учинила армянская сторона 4 июля 2017 года в селе Алханлы Физулинского района.

«В то время когда весь цивилизованный мир занимается совершенствованием норм и законов, защищающих права человека, преступное Армянское государство продолжает умышленную агрессию против мирного азербайджанского населения. Жертвами армянских оккупантов и преступников, как и 25 лет назад в городе Ходжалы, становятся женщины и дети. Не иначе как актом вандализма и терроризма называется умышленный обстрел армянскими вооруженными силами 4 июля этого года мирного населения и гражданских объектов села Алханлы Физулинского района Азербайджана, в результате которого погибла женщина и 2-х летний ребенок.

И это происходит постоянно. В апреле прошлого года мирное гражданское азербайджанское население, проживающее в селах, расположенных вдоль линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана, было подвергнуто массивному обстрелу вооруженными силами Армении, которые находятся на оккупированных азербайджанских территориях.

Мировое сообщество должно обратить внимание, на то, что Армения, пытающаяся ставить на повестку в международных организациях высосанный из пальца так называемый «геноцид», не имеющий под собой ни исторического, ни юридического, ни морального основания, сегодня на глазах у всего мира покушается на основополагающие права и свободы человека, умышленно уничтожает мирных граждан и детей.

При этом, лица, в числе которых международные эксперты, политологи, политики, депутаты и правозащитники, которые доносят правду о преступных действиях Армении до мирового сообщества, подвергаются нападкам и гонениям со стороны политизированной армянской диаспоры по всему миру. Один из таких ярких примеров — бывший омбудсмен Молдовы Аурелия Григориу, которая проявила смелость и мужество, выступив в Парламенте Армении, назвала действия Армении в отношении Карабаха агрессией, продолжающейся более, чем 25 лет, оккупацией 20 % территории Азербайджана и заявила, что данные действия противоречат международному праву.

Пока мировое сообщество не принудит Армянские власти в соответствии с нормами и принципами международного права, решениями и резолюциями международных организаций незамедлительно вывести войска Армении с оккупированных территорий Азербайджана, гражданское население будет находиться под риском и на прицеле армянских преступников и оккупантов, а их действия, в числе которых детоубийства будут продолжаться», - говорится в заявлении.